Kıyı Kanunu'nda Düzenleme Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte yer alan ve Kıyı Kanunu'na tabi yerlerde belediyelerince kısmi yapılaşma kararı alınmak suretiyle 1990 tarihinden önceki onaylı imar planlarında yer alan sahil şeridi genişliklerine uyulması gerektiği yönündeki yargı kararının yerine getirilmesi sağlandı.

Mahkemece, Kıyı Kanunu'nun yayımlandığı 1990 tarihi yerine yönetmelikte 1992 tarihinin baz alınması kanuna aykırı bulunmuştu. Yapılan düzenlemeyle bu tarih çelişkisi giderilerek yönetmelik, kanunla uyumlu hale getirildi.

Kıyı alanlarındaki sahil şeritlerinde 1990 yılı öncesi ve sonrasında yapılan imar planlarında uyulması gereken tarih ve kural konusundaki yerel yönetimlerde yaşanan belirsizlik giderildi.