Kıyıda kalan çok sayıda balık yine telef oldu
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Kıyıda kalan çok sayıda balık yine telef oldu Bölgede oluşan küçük su birikintileri ve göletler de su miktarının az, balık sayısının çok olmasıyla oksijensiz kalan balıkların telef olmasının devam ettiği belirtildiELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan...
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Kıyıda kalan çok sayıda balık yine telef oldu
Bölgede oluşan küçük su birikintileri ve göletler de su miktarının az, balık sayısının çok olmasıyla oksijensiz kalan balıkların telef olmasının devam ettiği belirtildi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklarının tekrar kapanmasıyla yine kenardaki suda oksijensiz kalan çok sayıda balık telef oldu.
Palu ilçesi Beyhan 1 Baraj gölünde su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 2 ay önce su tahliyesi için 4 savak açıldı. 2 aydır devam eden su tahliyesinde gelen su miktarının azalmaya başlamasıyla birlikte baraj savakları kısmen kapatıldı. Kapakların kapanmasıyla birlikte Keban Barajını besleyen kollardan biri olan Murat Nehri'nin kenar kısmında kalan su seviyesinde de gerileme oldu. Yumurtlama döneminde kenarda bulunan çok sayıda balık su seviyesinin ani azalması sonucu ilçeye bağlı Seydili köyü Çekem Bağları ile Ada mevkiindeki küçük göletlerde mahsur kaldı. Sudaki oksijenin azalması neticesinde küçük göletlerde kenarda sıkışan balıklar telef oldu.
Bölgede oluşan küçük su birikintileri ve göletler de de su miktarının az, balık sayısının çok olmasıyla oksijensiz kalan balıkların telef olmasının devam ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz hafta da benzer bir durum meydana gelmiş, yine kenarda kalan çok sayıda balık telef olmuştu.
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