Kız Çocuğun Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Öldürdüğü İddiası
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuk tutuklandı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuk tutuklandı. Sümer Mahallesi
'nde yaşayan ve annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babası Hayrettin S'yi (54) dün tabancayla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki S.S'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:48 Kaynak: AA
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