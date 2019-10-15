Son Dakika Haberleri: "Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" projesi
Son Dakika Güncel 'Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele' projesi

"Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" projesi

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" projesi kapsamında Van'da bazı ziyaretler yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" projesi kapsamında Van'da bazı ziyaretler yapıldı.


Proje kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut ve Başkanlık Müşaviri Selahattin Çelebi, Van'da bir dizi faaliyette bulundu. Van İl Müftülüğü ve Vali Mehmet Emin Bilmez'e yapılan ziyaretin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, Kur'an kursları, Van Organize Sanayi Bölgesi ve kadınların yoğunluklu çalıştığı tekstil fabrikası ziyaret edildi.


İl geneli koordinatörler, KYK ve hastanelerde görev yapan manevi rehberler ve Aile ve Dini Rehberlik Büro üyeleri ile Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezinde yapılan istişare toplantısının ardından başarılı olan koordinatörlere teşekkür belgesi takdim edildi. - VAN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
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