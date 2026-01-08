ABLASI RUH SAĞLIĞI HASTENESİNE KALDIRILDI, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız kardeşi E.M.'yi (17) tabancayla vurarak ağır yaralayan E.M. (19) ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.
Son Dakika › Güncel › Kız Kardeşini Vuran Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?