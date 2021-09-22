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Kız Kulesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kız Kulesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

22.09.2021 18:28
Kız Kulesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı, System.String[]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-3 botu tarafından yedeklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kız Kulesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız Kulesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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