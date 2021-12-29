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Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı - Son Dakika

Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı

29.12.2021 20:59
Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı trafiğinin, 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda Kız Kulesi açıklarında bir gemi makine arızası nedeniyle sürüklendi. Ekipler kısa sürede gemiyi kurtarma çalışmalarını başlattı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul Boğazı, Kız Kulesi, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı - Son Dakika
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