Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi sebebiyle boğaz trafiği askıya alındı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda Kız Kulesi açıklarında bir gemi makine arızası nedeniyle sürüklendi. Ekipler kısa sürede gemiyi kurtarma çalışmalarını başlattı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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