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Kız yurdunda ön kayıtlar başladı

56 dakika önce

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan ve yeni eğitim döneminde hizmete açılacak olan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda ön kayıtlar alınmaya başladı.

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Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan ve yeni eğitim döneminde hizmete açılacak olan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda ön kayıtlar alınmaya başladı. Modern donanımlı, bütün ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hazırlanan yurtta 89 öğrenci kalabilecek.

Nilüfer Belediyesi, kentte önemli ihtiyacı karşılayacak bir projeyi daha hayata geçirmek için gün sayıyor. Konak Mahallesi'nde yapılan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yeni eğitim döneminde kapılarını açacak. 2 bin metrekareyi aşkın alanda projelendirilen öğrenci yurdunda 19 adet tek kişilik, 23 adet üç kişilik oda bulunuyor. 89 öğrenci kapasitesine sahip yurtta 1 oda da engelli öğrenciler için hazırlandı. Çamaşırhane, mescit, yemekhane, etüt odası ve kafeteryanın da yer aldığı kız öğrenci yurdunda öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti de verilecek. Nilüfer'in en merkezi mahallelerinden biri olan Konak'ta bulunan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'ndan ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim alacak öğrenciler yararlanabilecek.

Yurt, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi'ne de kolay ulaşım imkanı sağlayan bir noktada bulunuyor. Özellikle tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru yoğunluğunun artması beklenen yurda kayıt yaptırmak isteyenler bizzat başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na ön kayıt yaptırmak isteyenler, 451 77 07 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
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