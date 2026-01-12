Kızak Kazası: İki Genç Kız Yaralandı - Son Dakika
Kızak Kazası: İki Genç Kız Yaralandı

12.01.2026 15:45
Sırbistan'da kızaktan düşen iki genç kız, takip eden aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Sırbistan'ın Kraljevo yakınlarındaki bir köyde, otomobilin çektiği kızaktan düşen iki genç kız, güvenlik amacıyla kendilerini takip eden aracın altında kalarak, ağır yaralandı.

Sırbistan'da eğlenceli anlar faciayla son buldu. Kraljevo şehri yakınlarındaki bir köyde arkadaşlarının otomobille çektiği kızağa binen 16 ve 17 yaşındaki iki genç kız, kızaktan düşerek güvenlik amacıyla kendilerini takip eden aracın altında kaldı. Perşembe günü yerel saatle 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 2 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin bacağından diğerinin ise başından yaralandığı bildirildi.

Belirli bir mesafeden gençleri takip eden aracın 35 yaşındaki sürücüsünün, başka bir aracın kızlara yaklaşmaması için arkadan geldiği ve gençler düştükten sonra durmayı başaramadığı öğrenildi. Olay anına ilişkin görüntüde genç kızlardan birinin kazadan hemen önce "Ona yavaşlamasını söyle" diye bağırdığı duyuldu.

Her iki aracın sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
