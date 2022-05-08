Kızı sokak ortasında başından vurulan acılı anne: Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum - Son Dakika
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Kızı sokak ortasında başından vurulan acılı anne: Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum

08.05.2022 13:54

Esenler'de sokak ortasında vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, kızı olmadan yaşadığı ilk Anneler Günü'nde gözyaşlarına hakim olamadı. Kızı Asiye'nin katili Ümit Karakoyun'un ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istediğini belirten acılı anne, "Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum. İlk anneler günü yalnızım." dedi.

Ümit Karakoyun'un silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, 'Anneler Günü'ne kızının kıyafetlerine sarılarak girdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahşan Atalay, yaşadığı acıyı güçlükle ifade etti. Atalay, "Ben bunun müebbet almasını istiyorum. Asiye'nin son olmasını istiyorum. O içeride her gün ölsün istiyorum" dedi.

"BİR HAYALİ VARDI"

"Beş dakika geçiyor, beş dakika sonra yeniden başlıyor acım" diyen Rahşan Atalay, "Her 'Anneler Günü'nde hediye alırdı. Biraz asabiydi ama öper, severdi. Bir hayali vardı. Ehliyet sınavına gidiyordu kızım. 'Anne seni gezdireceğim' diyordu. Hayallerinin hepsi yarım kaldı" şeklinde konuştu.

"BENİM DURUMUMDA OLAN ANNELER BANA DESTEK VERSİN"

Ümit Karakoyun'un 16 dosyası bulunmasına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren Rahşan Atalay, "16 tane dosyası var. Kızımın doğum gününde dışarı salıveriyorlar. Bugün kızımın mezarına gittim. Çok konuştum ama gelmedi. Asiye'm dedim çok süslüydün, kendini çok seviyordun Asiye'm dedim. Çok meşhur oldun, herkes senin arkandan seni konuşuyor dedim. Ama o beni görüyor mu bilmiyorum. Benim durumumda olan anneler bana destek versin. Benim ona ihtiyacım var" diye konuştu.

"BENİM KIZIM BEYAZ KEFENLE YATIYOR"

Rahşan Atalay açıklamalarının devamında "Devletten tek isteğim; bunun aftan falan yararlanmasını istemiyorum. Ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını istiyorum. Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum. İlk anneler günü yalnızım. 19 sene bak büyüt.. Birisi gelsin, kızımın canını alsın" ifadelerini kullandı. Asiye Nur Atalay'ın ablası Kübra Akbulut ise, "Dilerdim ki anneme en güzel hediyeyi kardeşimle beraber verelim. Anneler Günü'nü hep birlikte beraber geçirelim ama olmadı. Biz bunu kabullenmeye çalışıyoruz. Bizim tek isteğimiz, en ağır cezayı alması. Biz kendimizi bu şekilde rahatlatacağız" 'dedi.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Anneler Günü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızı sokak ortasında başından vurulan acılı anne: Benim kızım beyaz kefenle yatıyor, o da orada her gün ölsün istiyorum - Son Dakika


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