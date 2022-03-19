Kızılay'a 6 saatte 104 milyon liralık rekor bağış yapıldı - Son Dakika
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Kızılay'a 6 saatte 104 milyon liralık rekor bağış yapıldı

19.03.2022 11:00
Kızılay'a 6 saatte 104 milyon liralık rekor bağış yapıldı

Kızılay, "Teşekkür ve Dayanışma Programı" ismiyle 6 saat süren canlı yayın programı düzenledi.

Kızılay, "Teşekkür ve Dayanışma Programı" ismiyle 6 saat süren canlı yayın programı düzenledi. 6 saat süren programda yapılan bağışların toplam miktarının 104 milyon lirayı geçtiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milletvekili Rumeysa Kadak gibi birçok isim de video mesaj veya telefon bağlantısı ile Kızılay'a desteklerini bildirdi.

"BU YARDIMLAR BİZİM İÇİN CAN SUYU"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, paylaşarak bereketin artacağına dikkat çekerek, "Dayanışma ve yardım ayımız olan Ramazan'da sofralar kurulduğunda biz ihtiyaç sahiplerine önceden ulaşabilmiş olalım istedik. Ramazan ayında yardımlarımız devem edecek. Ama biz Ramazan'ın ilk iftarında sahurunda masalarda olmak istiyoruz. Bu yardımlarınız bizim için can suyu. Dayanışma insanın insana dayanması ile oluyor. Sizlerin hiç tanımadığınız insanlara elinizi uzatmanızla oluyor. Bunun bereketi buradaki rakamlarla sınırlı değil. Afganistan'dan Ukrayna'ya 20 ülkeye acının çok olduğu bu bölgelerde yardımlarımızı yapmaya çalışacağız. İnsanın elinden tutmaya çalışacağız. Bu Ramazan Bayramı'nda da bu hedefleri birkaç kat aşacağımıza inanıyorum. Sizlerin bağışları tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacak" diye konuştu.

ÇALINMADIK KAPI KALMAYACAK

Dr. Kınık açıklamasının devamında, "Geçen sene 45 milyon insana dokunduk. Bu sene bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Keşke olmasa ama insanın acısı artıyor. Krizler artıyor. Karmaşıklık artıyor. Sizlerin desteği ve cömert bağışları sayesinde ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak gıda paketleri, bir ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. İçerisinde Ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan gıda kolileri dağıtacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milletvekili Rumeysa Kadak, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Müge Anlı, TİM Başkanı İsmail Gülle, Suzan Kardeş, For Children Smile Derneği, TMSF Başkanı Fatih Rüştü Karakaş, TİGSAD Başkanı Nazım Kanpolat, Ömür Gedik, ticaret odaları, belediyeler bağış ve açıklamalarıyla programda Kızılay'ın yanında oldular.


Kızılay'a 6 saatte 104 milyon liralık rekor bağış yapıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılay'a 6 saatte 104 milyon liralık rekor bağış yapıldı - Son Dakika


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