Kızılay\'dan Depremzedelere Hijyen Desteği

Türk Kızılay Hatay Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki depremzedelere hijyen kolisi desteğinde bulundu.
Ekipler, Tahtaköprü Mahallesi'ndeki konteyner kenti ziyaret etti.
Afetzedelerle bir araya gelen Türk Kızılay görevlileri, 70 haneye hijyen malzemelerinin yer aldığı kolileri ulaştırdı.
Yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
