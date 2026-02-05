Kızılay'dan Depremzedeye Duygusal Ziyaret - Son Dakika
Kızılay'dan Depremzedeye Duygusal Ziyaret

Kızılay\'dan Depremzedeye Duygusal Ziyaret
05.02.2026 11:43
Ömer Öztürk, 138 saat sonra kurtardığı Taşhan ailesine süpriz ziyarette bulundu, duygusal anlar yaşandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde arama kurtarma ekibi olarak görev alan Türk Kızılay Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Öztürk, 4 katlı binanın enkazından 138 saat sonra kurtardıkları Taşhan ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 4 katlı Kiraz Apartmanı'nda yaşayan Celal (62), eşi Yasemin (58) ile oğulları Ensar Taşhan (20), 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde kendi binaları ve bitişikteki 8 katlı Köker Sitesi'nin enkazı altında kaldı.

Aile fertleri, Türk Kızılay Antalya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu depremin 138'inci saatinde kurtarılabildi.

Depremzede aile, yaşanan afetin ardından kendilerine her türlü desteği sunan Öztürk ile iletişimi hiç koparmadı.

Enkazdan kurtarıldığında 17 yaşında olan genç depremzedenin tüm eğitim giderlerini üstlenen Öztürk, Kahramanmaraş Türk Kızılay ekibinin de katılımıyla afetin 3. yılında aileye sürpriz ziyarette bulundu.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette genç depremzede ve ailesi gözyaşlarını tutamayıp Öztürk ve beraberindekilere defalarca teşekkür etti.

Türk Kızılay Antalya Denetim Kurulu Üyesi Ömer Öztürk, AA muhabirine, Antalya'dan toplanan insani yardımları dağıtmak üzere Kahramanmaraş'a geldiğini, boş kalan zamanlarını ise enkaz alanlarında arama kurtarma faaliyetlerine katılarak veya mezarlıklardaki defin işlerine yardımda bulunarak değerlendirdiğini hatırlattı.

Öztürk, depremin 6. gününde de Taşhan ailesinin bulunduğu enkaz alanındaki arama kurtarma faaliyetine katıldığını ve hep birlikte Ensar'ı dışarı çıkardıklarını aktardı.

Ensar ile ilk iletişimi kendisinin kurduğunu ve o andan itibaren bağlarının hiç kopmadığını anlatan Öztürk, Ensar'ın sağ çıkmasının tüm ekibe bir umut olduğunu vurguladı.

Öztürk, 3 yıldır aileyle iletişim halinde olduklarını, onların duasını çok önemsediklerini, Ensar'ı Antalya'ya davet edip orada görüştüklerini ancak aileyle ilk defa yüz yüze geldiklerini anlattı. Öztürk, "3 yıl sonra ilk defa evine geliyorum Ensar'ın. Ensar geleceğimi belki tahmin etmiştir ama eşim son anda ekibe dahil oldu. Gerçekten bugün burada olmak, akşam Ensar'ın evinde kalmak, sabahlamak hep planladığımız bir şeydi. Şimdi kısmet oldu. Sabaha kadar muhabbet edeceğiz. Allah nasip ederse yarın akşam döneceğiz. Acılı bir günde doğan, 3 yılın üzerine kurulan kardeşlik dostluk, muhabbet bugün devam edecek. Sabaha kadar büyük ihtimal uyumayacağız." ifadelerini kullandı.

Ensar ile ilk iletişimi Öztürk sağladı

Depremzede Ensar Taşhan da deprem anı ve enkaz altındayken verdiği mücadelenin ardından kendisini kurtaran ekipteki Öztürk ile bağının her geçen gün güçlendiğini söyledi.

Günler sonra gözünü ilk açtığında Öztürk'ü gördüğünü ve ilk onunla iletişim kurduğunu anlatan Taşhan, şunları kaydetti:

"İlk çıktığımda Ömer ağabeyin sesini duymuştum. Ömer ağabey ilk başta adımı sordu. Ensar diye cevapladıktan sonra kendisi de ne güzel bir ismin varmış demişti. Bu cümle aklımdan hiçbir şekilde çıkmadı. Ömer ağabeyin sesi, sürekli kulağımda yankılandı ve çok mutlu olmuştum. Ben hayatımda ilk defa mutluluktan o zaman ağlamıştım. Ömer ağabeyden, ailesinden, Kızılay'dan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Kendisi bizi çok şaşırttı. Çok teşekkür ederim eşine de, kendisine de. Beni zaten daha önceki zamanlarda misafir etmişlerdi. Kendileriyle daima iletişim halindeydik, görüşüyorduk. İlk gördüğüm anda çok mutlu oldum. Sarılmak istedim. Ömer abiyi çok seviyorum."

Anne Yasemin Taşhan, ziyaretin kendilerini ziyadesiyle duygulandırdığını belirterek, enkaz altından kurtarılmasında emeği geçen asker, polis başta olmak üzere emekleri geçen herkese sürekli dua ettiğini dile getirdi.

Baba Celal Taşhan da gözyaşlarına hakim olamayarak, kendilerini enkaz altında yaşam mücadelesi verirken dışarıda gösterilen gayret ve duaların hayata bağladığını anlattı.

Kaynak: AA

