Kızılay'dan Yaşlılara Destek

07.02.2026 11:33
Türk Kızılay, yaşlı bireylere sosyal destek ve ziyaretler ile yardımcı olmaya devam ediyor.

Türk Kızılay, yaşlı bireylere yönelik ziyaret ve sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum için Çalışmak" vizyonu doğrultusunda yaşlı bireylerin sosyal hayata olan bağlarını güçlendirmek, düzenli sosyal temas ve psikososyal destek imkanlarını artırmak amacıyla ziyaret ve destek çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolileri ulaştırıldığı, gönüllüler tarafından hal ve hatırlarının sorularak sohbet edildiği aktarıldı. Yaşlı bireylerin ise Kızılay ekiplerinin ziyaretlerini, kendileriyle kurulan iletişim ve ilgi nedeniyle memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi.

Öte yandan, Türk Kızılayın aşevlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan sıcak yemeklerin yanı sıra yaşlı, engelli ve evinden çıkmakta zorlanan bireyler için de sosyal destek mekanizması sunduğu bildirilen açıklamada, gönüllüler aracılığıyla yemeklerin evlere ulaştırıldığı, aynı zamanda ihtiyaçların yerinde tespit edilerek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlandığı anlatıldı.

Türk Kızılayın yürüttüğü bu çalışmalarla toplumun her kesiminde karşılık bulan "Kızılay beklenendir" yaklaşımını sahada somut hizmetlerle yaşatmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

