Kızılay ile devlet hastanesi arasında "Sevgi Bohçası" protokolü

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı arasında "Sevgi Bohçası" projesi protokolü imzalandı.

Türk Kızılayı tarafından hayata geçirilen "Sevgi Bohçası" ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doğum yapan ve maddi imkanlarının yetersiz olduğu tespit edilen ailelere malzeme yardımı yapılacak.

Projenin hayata geçirilmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mehmet Duran ve Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar arasında protokol imzalandı.

Sevgi bohçasının içerisinde zıbın, mama, çocuk bezi, anne pijaması gibi bir bebeğin ve annenin ihtiyaçlarını karşılayan eşyaların olacağını söyleyen Okyar, ailelerin yanında olarak onları mutlu edeceklerini belirtti.

Duran ise, ihtiyaç sahibi yeni doğum yapan ailelere destek olunacağını dile getirerek "Bizim buradaki amacımız hastanemizde dünyaya gelen, tedavi görmekte olan 0-3 aylık bebeklerimize ve ailelerine yardımda bulunmak." dedi.