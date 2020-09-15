Son dakika haberleri: Kızılay şehidinin annesinden yürek yakan ağıt: "Sen benim kusuruma bakma oğlum, dayanamıyorum"
Son dakika gelişmesine göre Kızılay şehidinin annesinden yürek yakan ağıt: "Sen benim kusuruma bakma oğlum, dayanamıyorum"DÜZCE– Türk Kızılayı'nın Suriye'nin El Bab bölgesinde insani yardım dağıtımı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına ateşi edilmesi sonucu şehit olan Kızılay Düzce Kan Merkezinde...
Kızılay şehidinin annesinden yürek yakan ağıt: "Sen benim kusuruma bakma oğlum, dayanamıyorum"
DÜZCE– Türk Kızılayı'nın Suriye'nin El Bab bölgesinde insani yardım dağıtımı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına ateşi edilmesi sonucu şehit olan Kızılay Düzce Kan Merkezinde görevli Mehmet Arif Kıdıman için evinin önünde dualar okunarak helallik alındı. Tören sırasında anne Emine Kıdıman'ın ağıtları yürek parçaladı.
Suriye'nin El Bab bölgesinde insani yardım yapmak için görevlendirilen Kızılay Kan Merkezi görevlisi 3 kişinin bulunduğu araca plakası olmayan ve bir araçtan ateş edildi. Olayda 2 Kızılay görevlisi yaralanırken Düzce Kızılay Kan Merkezi'nde görevli Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu. Şehidin cenazesi gece saatlerinde memleketi Düzce'ye getirildi. Gece Atatürk Devlet Hastanesi morgunda bekletilen şehidin cenazesi sabah saatlerinde Kalıcı Konutlar Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Şehit oğlunun cenazesi başında gözyaşı döken anne Emine Kıdıman uzun süre "Yakışıklı oğlum" diye ağıtlar yaktı. Helallik alınmasının ardından Mehmet Arif Kıdıman'ın cenazesi törenin yapılacağı Merkez Büyük Camii'ye götürüldü.
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