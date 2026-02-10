Kızılay ve KADEM'den Kadın Güçlendirme Protokolü - Son Dakika
Kızılay ve KADEM'den Kadın Güçlendirme Protokolü

10.02.2026 18:05
Türk Kızılay ve KADEM işbirliğiyle kadınların güçlendirilmesi ve sosyal destek hizmetleri yaygınlaşacak.

Türk Kızılay ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) arasında "kadınların güçlendirilmesi, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, eğitim, istihdam ve afet dönemlerinde psikososyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması" amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen protokol töreninde yaptığı konuşmada, ortak hedef ve vizyona sahip iki kardeş kuruluş olarak işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Türk Kızılay'ın 157 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, kurumun, sosyal yardım başta olmak üzere afet, savaş ve barış dönemlerinde Türkiye'de ve dünyada ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Kızılay'ın çalışmalarında sosyal yardımın önemli bir yer tuttuğunu ancak artan krizler karşısında sosyal dayanıklılık ve toplumsal direncin daha fazla öne çıktığını dile getirerek, bu direncin ise aileyle, ailenin temel direği olan kadınların ve annelerin çocuklara verdiği eğitimle inşa edildiğini vurguladı.

Bu kapsamda KADEM'in kadın, aile ve toplum odaklı yürüttüğü çalışmaları son derece kıymetli bulduklarının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada sosyal yardım alanında bizler de bazen içinden çıkamadığımız konularda dönüp KADEM'e danışıyoruz ya da KADEM'in gönüllüleri gittikleri bir yerde sosyal yardım ihtiyacı olduğunda Kızılay ile el ele veriyorlar. Hedefimiz aynı, hedefimiz ortak. Bizler daha güçlü, dirençli bir toplumun inşa edilmesini istiyoruz ve bu amaçla sahada gönüllülerimizle, çalışanlarımızla çaba gösteriyoruz. Burada ortak hedefe sahip iki güçlü kurumun işbirliğinden daha güzel projeler ortaya çıkacaktır diye ümit ediyoruz. Eğitim, gönüllülük alanında farklı projelerle aslında ailenin güçlendirildiği ve güçlü ailenin de toplumu daha dirençli hale getirdiği bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz."

"Kadınların olduğu her yerde var olmaya çalışıyoruz"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ise Türk Kızılay'ın 157 yıldır yalnızca Türkiye'de değil, mazlum coğrafyalarda da ihtiyaç sahiplerine ulaşan köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatarak, Kızılay'ın çalışmalarını örnek alıp gurur duyduklarını ifade etti.

Sarı, 57 ilde bulunan temsilcilikleri ve kadın destek merkezleriyle ülkenin her köşesindeki kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Kadınların hak arayışında, kadınlar ayrımcılığa maruz kaldığında, insani olarak ihtiyaç duyduğu her yerde, kadınların olduğu her yerde var olmaya çalışıyoruz ve çalışmalarımızı da bu esasa dayandırarak devam ettiriyoruz." dedi.

İmza törenine katılan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yapılan işbirliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokole ilişkin detaylar

İşbirliği ile Kızılay gönüllülerine yönelik olarak KADEM tarafından geliştirilen güven toplumu, şiddetin önlenmesi ve travma ile ilk temas konularındaki eğitimlerin yaygınlaştırılması, afet ve kriz dönemlerinde kadınlar ile genç kızlara yönelik psikososyal destek ve sosyal uyum çalışmalarının birlikte yürütülmesi hedefleniyor.

Akademik faaliyetler kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel ve sempozyumlarda ortak çalışmalar yapılması, bilgi paylaşımı ve yayın faaliyetlerinde işbirliğinin artırılması öngörülüyor.

Protokol ile kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik sahada karşılığı olan, sürdürülebilir ve insan odaklı çalışmaların birlikte yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kızılay, Güncel

