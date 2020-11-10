Kızılay yetkililerinden Çaldıran Kaymakamı Dinç'e ziyaret - Son Dakika

Van Kızılay Bölge Müdürü Dr. İbrahim Çelik, Kızılay Bölge Planlamacısı Kemal Yıldız, Kızılay Çaldıran Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'i ziyaret etti.

Çelik ve beraberindekiler, Çaldıran Kaymakamlığı ve Çaldıran Belediyesince organize edilen kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı Kaymakam Dinç'e teşekkür etti.

Kaymakam Dinç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı oldukça önemli. Çaldıranlı hemşehrilerimin bu anlamlı kampanyamıza destek vermesini ve duyarlı olmalarını bekliyorum." dedi.