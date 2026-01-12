Kızılaya'dan Kadın ve Gençlere Fide Eğitimi - Son Dakika
Kızılaya'dan Kadın ve Gençlere Fide Eğitimi

Kızılaya\'dan Kadın ve Gençlere Fide Eğitimi
12.01.2026 12:19
Türk Kızılay Sur Şubesi, kadın ve gençlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliği eğitimi verdi.

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında kadın ve genç kursiyerlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri proje kapsamında kadın ve gençlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliğine yönelik uygulamalı eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Projeyle başta kadınlar ve gençler olmak üzere vatandaşların tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında geçen ilkbahar döneminde yazlık sebze grubuna giren en az 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz fidesi üreterek çiftçilerimize ücretsiz dağıtmıştık. Kursiyerlerimize fide yetiştiriciliği, seracılık teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında teorik ve pratik eğitimler vererek uygulamalı fide yetiştiriciliği atölyeleri düzenledik. Ayrıca proje kapsamında, kursiyerlerimize Sur Halk Eğitimi Merkezi tarafından sebze fidesi yetiştiriciliği kursu verilerek sertifika almaları sağlandı. Projemiz, sadece tarımsal üretimi artırmayı değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı da hedeflemektedir."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılaya'dan Kadın ve Gençlere Fide Eğitimi - Son Dakika

11:55
SON DAKİKA: Kızılaya'dan Kadın ve Gençlere Fide Eğitimi - Son Dakika
