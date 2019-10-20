Kızılcabölükspor: 1-0
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off yarışı veren Ci Group Buca, 9'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:14 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off yarışı veren Ci Group Buca, 9'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir temsilcisi üst üste 2'nci galibiyetini alarak 16 puana ulaştı ve Play-Off yarışını sürdürdü. Kızılcabölük ekibi ise 9 puanda kaldı. Ci Group Buca'nın golünü 37'nci dakikada Cafercan kaydetti.
- İzmir
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