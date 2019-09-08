Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor kayıplarda
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Kızılcabölükspor kayıplarda

1 saat önce

TFF 3. Lig'de son 4 sezonda 3 kez Play-Off oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Kızılcabölükspor bu sezon startta kaldı.

Kızılcabölükspor kayıplarda, System.String[]

TFF 3. Lig'de son 4 sezonda 3 kez Play-Off oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Kızılcabölükspor bu sezon startta kaldı. Ligde 1. Grup'a Düzcespor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Denizli temsilcisi ilk iç saha maçında Artvin Hopaspor'a 5-3 yenilmenin şokunu yaşadı. Ligde yıllardır zirve yarışı veren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon grubunda puan alamayan tek takım konumunda. Kızılcabölük, ilk 2 hafta sonunda sezon başlamadan 6 puanı silinen Manisaspor'un tek basamak üzerinde 17. sıraya demir attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
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