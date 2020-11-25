Kızılcahamam Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, araç filosuna 2 adet 2020 model kamyonet eklediklerini belirtti.

Araçların hibe yolu ile belediye araç filosuna eklendiğini kaydeden Acar, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar Türkiye'nin termal cenneti ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi olan Kızılcahamamımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Süleyman Acar, şunları kaydetti:

"Kızılcahamam Belediyesi olarak değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mevcut araç filomuza eklediğimiz yeni 2 yeni araç ile daha verimli bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza her kanattan hizmet sunabilmek gayesi ile hizmet filomuzu daha verimli hale getirmeye, tazelemeye ve yenilemeye devam edeceğiz. Araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun."