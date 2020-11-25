Kızılcahamam Kırsal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık Grubu kuruldu - Son Dakika

Kızılcahamam Kırsal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık Grubu kuruldu

25.11.2020 12:35
Kızılcahamam Kırsal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık Grubu kuruldu, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Ziraat Odası, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu ve Tiftik Birlik'in katılımıyla "Kızılcahamam Kırsal Hizmetler Tarım ve Hayvancılık Grubu" kuruldu.

Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Ziraat Odası, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu ve Tiftik Birlik'in katılımıyla "Kızılcahamam Kırsal Hizmetler Tarım ve Hayvancılık Grubu" kuruldu.

Kurucu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ilk toplantıya Kızılcahamam Belediye Başkanı Yardımcısı Yılmaz Özbek, İlçe Ziraat Odası Başkanı Vefa Peçenek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Alkoç, Kızılcahamam Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Kahraman Özdoğan, Kızılcahamam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Murat Duman, Tiftik Birlik Başkanı Sadi İnanç ve Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu Yetkilisi Emin Asan katıldı.

Gelecek toplantılara mahalle muhtarlarının da katılması ve bölgede atıl halde bulunan tarlaların canlandırılarak üretime katılması, bu tarlalarda etkin ve gelir getirici ürünlerin ekilmesi kararlaştırıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam'da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin artması ve ilçedeki kırsal yaşamın daha cazip hale gelmesi adına böyle bir çalışma grubu kurduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Özellikle salgın ile savaştığımız bu günler, bizlere üretimin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tüm dünya yüzünü tekrar kırsala çevirdi. Tarım ve hayvancılığın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Çiftçimizin, yetiştiricimizin ne kadar değerli olduğunu ve hepimizin onlara muhtaç olduğunu bir kez daha öğrendik. Tarım ülkesi olduğumuz için bir kez daha şükrettik. Tüm insanlık toprağa dönmenin vakti geldiğini anladı. Devir üretim devri, devir üreticinin devri. Bizler de zengin kırsal kaynakları ile meşhur Kızılcahamam üreticisi için kurulan bu grubumuzla yeni bir döneme başlayacağız."

Üreticiye gerekli tüm hibe ve desteklerin Tarım İstişare Grubu tarafından verileceğini kaydeden Kahraman Özdoğan da "Kızılcahamam'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini araştırarak bir rapor hazırladık ve ilçemiz için bir tarım eylem planı hazırladık. Kırsalda üreten vatandaşlarımızın, devletimizin sağladığı hibe ve desteklerden daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Vatandaşımızın destekleri daha doğru kullanarak daha çok üretmesi, doğru ve kaliteli üretime yönelmesi buradaki esas amacımız." dedi.

Ziraat Odası, Kızılcahamam, yerel, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılcahamam Kırsal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık Grubu kuruldu - Son Dakika


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