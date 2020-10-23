Kızılcahamam termal kaplıcaları, güvenle hizmet veriyor - Son Dakika

Kızılcahamam ilçesindeki termal kaplıcalar, pandemi sürecinde güvenle hizmet veriyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AA muhabirine, pandemi dolayısıyla günübirlik ziyaretçi sayılarında azalma yaşansa da termal ve şifalı suların bulunduğu otellerde doluluk oranında düşüş olmadığını söyledi.

Acar, "Yerli misafirlerin yanında yabancı misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Termal kaplıcalardaki sular hem içme kürü olarak kullanılıyor hem de fizik tedavi amaçlı uygulanıyor. İçme küründeki su, mineral içeriğinin yüksek olması nedeniyle mide, bağırsak ve bağışıklık sistemine iyi geliyor. Şifa bulmak isteyenleri kaplıcalarda ağırlıyoruz." dedi.

Termal kaplıca tesislerinin Güvenli Turizm Sertifikası aldığını hatırlatan Başkan Acar, şunları kaydetti:

"Bu sertifikanın bize şart koştuğu bir takım kriterler var. Bunlara katı bir şekilde uyuyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına misafirlerimizin de uymalarını sağlıyoruz. Özellikle hamam, havuzlar ve saunalarda güvenli alanlarımızı oluşturduk. Buralarda kişi sayıları belirlendi. Bu kişi sayılarının üzerine çıkan misafirlerimizi kabul edemiyoruz. Kaplıca girişlerinde HES kodu uygulamasına başladık. Bu anlamda riskli olan misafirlerimizi tesise kabul etmeyerek hem diğer misafirlerimizi hem de personellerimizi koruyoruz."