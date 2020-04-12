Kızıldeniz göçmeni yengeç ve deniz tavşanı Antalya Körfezi'nde görüntülendi - Son Dakika

Kızıldeniz'de yaşayan iki deniz canlısı yengeç ve deniz tavşanı türünün Antalya Körfezi'nde görüntülendiği bildirildi.

Antalya Körfezi'nde ağ ile avlanan balıkçılar, ilk defa gördükleri farklı bir tür yengeç yakaladıklarını Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'na bildirdi. Balıkçılardan aldığı yengeç üzerinde çalışma yapan Gökoğlu, türün Kızıldeniz'de yaşayan bilimsel adı "Arcania Brevifro" olan bir yengeç olduğunu tespit etti.

Deniz tavşanı da Kızıldeniz göçmeni çıktı

Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgenin açıklarında dalış yapan su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük de burada dikkatini çekerek fotoğrafladığı bir deniz tavşanını Prof. Dr. Gökoğlu'na gösterdi.

Büyük'ün çektiği fotoğrafı inceleyen Gökoğlu, türün Kızıldeniz göçmeni türünden ve bilimsel adı "Goniobranchus obsoletus" olan deniz tavşanı olduğunu tespit etti.

Bu iki türün de Türkiye sularında ilk kez görüldüğünü belirten Gökoğlu, iki deniz canlısının da Türkiye kıyılarında görüldüğünü bilimsel makale ile dünyaya duyurdu.

"Su altı fotoğrafçıları için cezbedici"

Gökoğlu, AA muhabirine, Kızıldeniz göçmeni iki türün de ekonomik değerinin bulunmadığını söyledi.

Yengecin 50 metreden daha sığ sularda yaşadığını anlatan Gökoğlu, "En belirgin özelliği vücut üzerinde 11 dikeninin bulunması. Eti yenmiyor. Çok ufak bir tür. Narin bir yengeç. Dokunduğun an kırılabilecek bir yapıda. Deniz tavşanı çok güzel bir canlı. Denizin prensesi gibi. Yanları portakal renginde, vücudunun iç kısımları ise mavi, siyah ve sarımsı lekeler var. Su altı fotoğrafçıları için çok cezbedici." diye konuştu.

Bu deniz canlılarının Antalya kıyılarında görülmesinin bilim dünyasında da merak uyandırdığını aktaran Gökoğlu, "İki tür de heyecan verici. Sularımızın biyolojik çeşitliliğinin arttığını gösteriyor. Dalışlarımızda artık bize Kızıldeniz'den gelen deniz canlıları eşlik ediyor." ifadesini kullandı.

İki türün yaklaşık 600 mil katederek Türk sularına ulaştığını anlatan Gökoğlu, "İki tür de giderek Akdeniz'e yayılmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.