Kızılırmak Deltası fotoğrafları Ankara'da sergilenecek - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer alan 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası'nda 47 fotoğraf sanatçısının çektiği 75 fotoğraftan oluşan "Kızılırmak Deltası Karma Fotoğraf sergisi", Ankara'da açılacak.

Fotoğraf sanatçısı Hasan Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Atakum Belediyesinin katkılarıyla açılışı yapılan fotoğraf sergisinin Çankaya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Kızılırmak Deltası'na gönül veren fotoğraf sanatçılarının çektiği fotoğraflardan oluşan serginin 12 Mart Perşembe günü saat 18.30'da Çankaya Sanat Merkezi'nde açılacağını bildiren Aktürk, "Kızılırmak Deltası'nın doğal yaşamını Ankara'da tanıtmak istiyoruz. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz." dedi.