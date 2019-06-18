Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakaladılar
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Kızılırmak nehrinde balığa çıkan balıkçıların oltasında 2 buçuk metre boyunda ve 110 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
'in Avanos
ilçesinde bulunan Kızılırmak
nehrinde balığa çıkan balıkçıların oltasında 2 buçuk metre boyunda ve 110 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı.
Avanos ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak nehrine giden Hasan Şahin
, Yılmaz Özvatan
ve İsmail Gök
'ün oltasına 2 buçuk metre boyunda ve 110 kilogram ağırlığın yayın balığı takıldı. Üç balıkçı oltalarına takılan dev yayın balığını ırmaktan güçlükle çıkartırken balığı ırmaktan çıkartmak yaklaşık bir saatlerini aldı.
Kızılırmak nehrinde ortalarına takılan dev yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çekinen balıkçıların balığı havaya kaldırmakta güçlük çektikleri görüldü. - NEVŞEHİR
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