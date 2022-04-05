Kızıltepe'de 15 bin kişiye gıda yardımı yapılacak - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ramazan ayında 15 bin vatandaşa gıda desteği sunulacak.

Kızıltepe Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçede ramazan ayında düzenlenecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çam, ilçede ramazanın ruhunu yaşayabilmek için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Ramazanda vatandaşların huzurlu şekilde ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için camilerde de temizlik yapıldığını ifade eden Çam, devlet kurumları ve hayırseverlerle bir araya gelerek vatandaşlara ulaşma gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Çam, şunları kaydetti:

"Bu yıl yardımlarımızı hem gıda kolisi hem sıcak yemek hem de vatandaşın kendi ihtiyacını alabileceği alışveriş kartı şeklinde oluşturacağız. Özellikle kaymakamlık ve belediye olarak kişi başı 400 lira olmak üzere toplamda 7 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Tarım Kooperatifi mağazalarında geçerli alışveriş çeki vereceğiz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kızıltepe'de 4 bin vatandaşımıza gıda paketi dağıtacak."

"Devletin diğer kurumları ve hayırseverlerin de desteğiyle yardımları 15 binin üzerinde tutma gayretindeyiz." diyen Çam, ilçede yalnız yaşayan, yaşlı, hasta ve yemek pişiremeyen vatandaşlara sıcak yemek ulaştıracaklarını ifade etti.

Çam, bu çalışmaların arife gününe kadar süreceğini anlatarak, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 400 haneye iftar öncesi sıcak yemek servisi gerçekleştiriyoruz. Merkez 18 mahallemizde de mahalle iftarları düzenleyeceğiz. İftar programlarında vatandaşlarımızla bir arada olacağız." dedi.