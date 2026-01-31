Kızıltepe'de Balkonundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kızıltepe'de Balkonundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

31.01.2026 15:09
76 yaşındaki Türkiye Tunç, 7. kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde binanın 7'nci katındaki dairenin balkonundan düşen Türkiye Tunç (76), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Türkiye Tunç, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ses üzerine balkona çıkan yakınları, Tunç'u yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve olayın meydana geldiği alanda inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından Türkiye Tunç'un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Türkiye, Güncel, Olay, Son Dakika

