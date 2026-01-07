Kızıltepe'de Bebekli Kadına ve Çocuğa Saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta karşılaştığı, kucağında bebek bulunan kadın ile bir çocuğu darbeden kişi tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K, sokakta yürürken karşılaştığı kucağında bebeği bulunan kadını darbetti. A.K, daha sonra evinin önünde oynayan kız çocuğuna da yumruk attı.

Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar A.K'yi yakalayarak polise teslim etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, A.K'nin kadına ve çocuğa saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, A.K'nin sokakta gördüğü kadını darbettiği, yere düşen ve zarar gelmesin diye kucağındaki bebeğe sarılan kadına yumruk atmaya devam ettiği görülüyor.

Kayıtların devamında A.K'nin yolda yürürken karşılaştığı kız çocuğunun üzerine doğru yürümesi, bunu gören çocuğun kaçması, sonrasında zanlının çocuğa yumruk atması yer alıyor.