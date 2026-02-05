Kızıltepe'de Gaz Sıkışması Patlaması: 3 Yaralı - Son Dakika
Kızıltepe'de Gaz Sıkışması Patlaması: 3 Yaralı

Kızıltepe\'de Gaz Sıkışması Patlaması: 3 Yaralı
05.02.2026 12:59
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı. Ev ile park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.

İlçe merkezindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi 1017'nci Sokak'taki müstakil bir evde, öğle saatlerinde patlama oldu. Patlamada H.T. (16), N.T. (45) ve T.T. (79) yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencereler kırılırken, evin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç da zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, Olaylar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Gaz Sıkışması Patlaması: 3 Yaralı - Son Dakika

13:28
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Gaz Sıkışması Patlaması: 3 Yaralı - Son Dakika
