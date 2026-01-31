Kızıltepe'de Otobüste Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kızıltepe'de Otobüste Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

Kızıltepe\'de Otobüste Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti
31.01.2026 19:50
60 yaşındaki Veysi Yıldırım, halk otobüsünde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. İnc. devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşarak yere düşen 60 yaşındaki Veysi Yıldırım hayatını kaybetti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Eymirli Mahallesi Gökçe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel halk otobüsünde yolculuk sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle rahatsızlanan Veysi Yıldırım (60), oturduğu koltuktan yere düştü. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

