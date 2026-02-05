Kızıltepe\'de Piknik Tüpü Patladı: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde piknik tüpü patladı. Evden patlama sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan H.T. (16), Nimet T. (45) ve Türkiye T. (79), Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN