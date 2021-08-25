Kızıltepe'de sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın etkili olduğu ilçe merkezinde vatandaşlar mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor.

Vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterdiği ilçe merkezinde cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor. Kavurucu sıcaktan bunalanlar ağaçların altında serinliyor, klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ediyor.

Yüksek sıcaklıklar, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sıcaktan etkilenen hayvanlar gölgelik alanlarda ve ağaçların altında serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Murat Damar sıcaklardan dolayı insanların serin yerleri tercih ettiğini söyledi.