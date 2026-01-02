Kızıltepe\'de Tır Çarpması: 1 Ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yukarıhatunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır, 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ayaydın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN