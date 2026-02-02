Kızıltepe'de Yangında Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi - Son Dakika
Kızıltepe'de Yangında Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi

02.02.2026 21:10
Mardin Kızıltepe'deki yangında ölen Hamit ve Azize Kuzu dualar eşliğinde defnedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Kırsal Akyazı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren Hamit ve Azize Kuzu'nun cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, daha sonra kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki Haram Haddat Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hamit ve Azize Kuzu'nun naaşları, Kürtçe ağıtlarla gözyaşları arasında köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akyazı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında Hamit Kuzu ile Azize Kuzu hayatını kaybetmiş, Hüseyin Kuzu ile Ahmet Kuzu ise ağır yaralanmıştı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan incelemeler sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Kızıltepe'de Yangında Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi
