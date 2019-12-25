Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

Sırbistan'ın Kızılyıldız mts Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Vladimir Stimac'ı transfer etti.

Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Stimac'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Sırbistan'ın Kızılyıldız mts Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Vladimir Stimac'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Sırp pivot ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Türkiye'de Olin Edirne, Banvit, Beşiktaş, Anadolu Efes ve Türk Telekom'da oynayan Stimac, sezon başında Fenerbahçe Beko ile anlaşmıştı. Tecrübeli basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4,6 sayı, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 5,7 sayı ortalaması yakalamıştı.

Stimac, 2008-2010 ve 2015-2016 sezonlarında da Kızılyıldız mts forması giymişti.

Sırbistan Karadağ, Malcolm Thomas, Kızılyıldız, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:22 Kaynak: AA
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