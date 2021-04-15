Kızımın uyandığı her sabah bir nimet: Ünlü çiftin 8 aylık bebeği lösemiyle mücadele ediyor - Son Dakika

Kızımın uyandığı her sabah bir nimet: Ünlü çiftin 8 aylık bebeği lösemiyle mücadele ediyor

15.04.2021 12:23
Kızımın uyandığı her sabah bir nimet: Ünlü çiftin 8 aylık bebeği lösemiyle mücadele ediyor, System.String[]

OKSİJEN DESTEĞİNE BAĞLANDIEski futbolcu, model ve TV yıldızı Ashley Craine ile kendisi gibi tanınmış bir ekran yüzü olan sevgilisi Safiyya Vorajee birlikte hayatının en zorlu dönemini yaşıyor.

OKSİJEN DESTEĞİNE BAĞLANDI

Eski futbolcu, model ve TV yıldızı Ashley Craine ile kendisi gibi tanınmış bir ekran yüzü olan sevgilisi Safiyya Vorajee birlikte hayatının en zorlu dönemini yaşıyor. Çiftin, doğduktan iki ay sonra lösemi teşhisi konulan sekiz aylık kızı Azaylia ölümle burun buruna geldi. Doktorların yapılacak bir şey kalmadığını söyleyerek hastaneden çıkardığı minik bebek iki gün önce tekrar acil servise götürüldü. Ardından tekrar evine gönderilen minik Azaylia ise şimdi rahat uyuması için oksijen desteğine bağlandı.

TROMBOSİT TRANSFÜZYONU YAPILDI

Hem Ashley Caine hem de Safiyya Vorajee, sosyal medya hesaplarından küçük kızlarının hastalıkla mücadelesini ve son durumunu sürekli olarak paylaşıyor. Vorajee yaptığı Instagram paylaşımında, lösemi yüzünden aşırı kanaması olan kızını trombosit transfüzyonu için acilen hastaneye götürdüklerini anlattı. Vorajee, Azaylia'nın 30 dakikalık transfüzyon sonrasında kanamanın yine de istenildiği gibi durmadığını belirterek "Ama bu sabah onun uyandığını ve gözlerini açıp etrafına bakmasına tanık olduğu için muluyum" diye yazdı. Genç anne "Yarın ne olacağı belli değil, bu sabah uyanmak ise bir nimettir" diyerek kızının gösterdiği en küçük bir olumlu bir gelişmenin bile kendilerini ne kadar mutlu ettiğini dile getirdi.

İLK KEZ KIZIMLA KOL KOLA SOKAKTA

Ashley Caine de kızının sağlıkla uyandığı gün, onu alıp kısa bir süre gezintiye çıktı. Kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını da Instagram sayfasından paylaştı. Caine "Bugün baba oluşumun sekizinci ayı. İlk kez kızımla kol kola sokakta gezme şansı buldum. Hastane yok, izolasyon yok" diye yazıp herkesi sahip olduklarına şükretmeye ve onların değerini bilmeye çağırdı.

KELEBEK ÖMÜRLÜ AZAYLIA

Eski futbolcu, model ve TV yıldızı, kendisi gibi tanınmış bir ekran yüzü olan sevgilisiyle birlikte hayatının en acılı dönemini yaşıyor. Kısa bir süre önce bir bebek sahibi olan genç çift, sekiz aylık kızlarının, ellerinin arasından kayıp gidişini çaresiz gözlerle izliyor. Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genç çifti yıkan gerçeği gizlemedi. Yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıkladı.

TEDAVİ İÇİN SİNGAPUR'A GİTMEYİ PLANLIYORLARDI

Bunun üzerine 30 yaşındaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kızları Azaylia'yı alıp evlerine döndü. Bebeğin annesi Vorajee, minik kızın tedavisi için başlattığı kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamıştı. Çift, bu şekilde tedavi için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Minik Azaylia'a henüz 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulmuştu. Doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Fakat hastalığın çok nadir rastlanan bu türü yüzünden minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşti.

HASTALIK TÜM VÜCUDA YAYILDI

Azaylia'nın, katıldığı TV programlarıyla tanınan annesi Safiyya Vorajee de sosyal medya hesabında yer verdiği mesajandı "Acı dou kalbimle, hayatımın en kötü haberini paylaşıyorum" diye yazdı ve kızının beyninde, karaciğerinde, böbreklerinde ve akciğerlerinde tümör bulunduğunu anlattı. Genç kadın, "Artık evimize dönüp, kızımına kalan günlerinde olabilecek en konforlu hayatı sağlamaya çalışacağız" diye yazdı.

HASTALIĞIN ÇOK NADİR RASTLANAN SALDIRGAN BİR TÜRÜ

Sosyal medya hesabından kızına banyo yaptırırken çekilen bir videosunu paylaşan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sız ne yapacağını bilemediğini de vurguluyor. Cain, yaptığı sosyal medya paylaşımında olup bitenleri şöyle anlattı: "Dokuz gün önce doktorlar yaptıkları değerlendirmenin sonucuna göre kızımın yaşayacak birkaç günü kaldığını açıkladı."

"BENİM KÜÇÜK KAHRAMANIM"

Kızının saldırgan hastalığı ve başta beyni olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerini tutan tümör yüzünden acılar çektiğini anlatan Ashley Caine, bütün bunlara rağmen minik Azaylia'nin hala gülümsemeyi sürdürdüğünü anlattı. Caine "Gerçek çok acı... Hayatımın en zorlu ve en üzücü günlerinde kızım bunu daha iyi hale getirmek için bir yol buldu. En karanlık günlerde bile ışık oldu, kalbimi, mümkün olduğuna inanamayacağın kadar çok sevgiyle doldurdu" diye yazdı paylaşımında.

OLABİLDİĞİNCE RAHAT ETTİRECEĞİZ

Ashley Caine, ağır bir hastalıkla mücadele eden Azaylia'ya "Sen benim kollarımdasın, kalbimdesin, dualarımdasın prensesim. Sen benim kahramanımsın. Baban seni seviyor" diye seslendi. Caine, kızıyla birlikte olacakları bu son günleri olabildiğince eğlenceli bir şekilde geçirmeye çalıştıklarını da belirtti.

YEŞİL SAHALARDAN KAMERA KARŞISINA

Eski bir futbolcu olan 30 yaşındaki Ashley Cain, Coventry City, Luton, Oxford United ve Mansfield Town gibi takımlarda top koşturdu. Daha sonra çeşitli giyim firmaları için modellik yaptı. Ex On The Beach adlı şov ile adını TV dünyasında da duyurdu. Caine, kendisi gibi TV siması olan Safiyya Vorajee ile bir süredir birlikte.

Kızımın uyandığı her sabah bir nimet: Ünlü çiftin 8 aylık bebeği lösemiyle mücadele ediyor

Instagram, Lösemi, Medya, 112, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kızımın uyandığı her sabah bir nimet: Ünlü çiftin 8 aylık bebeği lösemiyle mücadele ediyor - Son Dakika Magazin


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