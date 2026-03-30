Kızını kaybeden annenin feryadı yürekleri dağladı

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığını söyleyen ve otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın hayatını kaybetmesiailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Kızının ölüm haberini hastane bahçesinde alan anne Nuray Torun, büyük bir üzüntü yaşayarak dizlerinin üzerine çöktü. Çevredekilerin desteğiyle ayakta durmaya çalışan annenin fenalaştığı anlar, yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi.
Acılı annenin kızının adını haykırarak döktüğü gözyaşları, hastane bahçesinde bulunanlara duygusal anlar yaşattı. O anlara tanık olanlar gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.
16 yaşındaki genç kızın beklenmedik ölümü arkadaşlarında da şok etkisi yarattı. Hastane önünde toplanan arkadaşları T.T'nin ardından göz yaşı döktü. Gençlerin birbirlerine sarılıp ağladıkları o anlar, yürek burkan görüntülere sahne olurken, yaşanan acı çevredeki herkesi derinden etkiledi.
Yaşadıkları büyük acıya rağmen aile, örnek bir davranış sergiledi. Baba, kızlarının organlarını bağışladıklarını belirterek, "Organ bekleyen hastalara umut olsun istedik" ifadelerini kullandı.
