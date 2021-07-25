Üye Girişi
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı - Son Dakika

Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı

25.07.2021 12:07
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı, System.String[]

MANİSA'da meslek lisesi öğretmeni Hasan Özbek (53), kızını teşvik için birlikte yüksek lisans sınavına girdi.

MANİSA'da meslek lisesi öğretmeni Hasan Özbek (53), kızını teşvik için birlikte yüksek lisans sınavına girdi. Sınavı kazanarak makina mühendisliği bölümünde kızıyla birlikte yüksek lisans yapan Hasan Özbek, sunduğu projede 1800'lü yıllarda imal edilmiş motoru güneş enerjisiyle çalışır durumda tasarladı. Özbek, "Ben bir öğretmenim, birçok öğrenci mezun ediyorum. 'Bu yaşta okuyor, yüksek lisans yapıyorum' diyerek birçok öğrencime yol gösterdiğime inanıyorum, ki birçoğu da bu anlamda adım attı" dedi.

Manisa Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine öğretmeni Hasan Özbek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Bölümü mezunu kızı Tuba Özbek İnce'yi (29) teşvik etmek için, birlikte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girmeye karar verdi. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine bölümü mezunu olan Hasan Özbek ve Tuğba Özbek, 2019 yılında birlikte başvuru yapıp hazırlandıkları sınavları geçerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi'nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Özbek, aynı bölümde sürdürdükleri yüksek lisans programını bu yıl tamamlamayı hedefliyor.

'KİTAPLARI ALDIK, BİRLİKTE HAZIRLANDIK'Hasan Özbek, kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak amacıyla yüksek lisans programına başvurduğunu söyledi. Özbek, "Kızımı teşvik ederken nazlanıyordu, 'Gel birlikte sınava girelim' diyordu. 'Sen yaparsın' diyerek ısrarcı olunca, onu teşvik için birlikte hazırlanma koşuluyla kabul ettim. Kitapları aldık, birlikte hazırlandık. Birlikte sınava ve mülakata girdik, başarılı olunca da yine birlikte eğitime başladık" dedi.Eğitimde yaş sınırının olmadığını ortaya koyduğunu belirten Özbek, şöyle devam etti: "Şu an emekliliğim geldi. Emekli olup köyümde yaşamımı sürdürebilirdim. Buradaki amacım kızımı teşvik etmek ve gençlere örnek olabilmekti. Ben bir öğretmenim, birçok öğrencim var. Onları da bu şekilde teşvik ediyorum. 'Bu yaşta okuyor, yüksek lisans yapıyorum', diyerek birçok öğrencime yol gösterdiğime inanıyorum, ki birçoğu bu anlamda adım attı. Bu amaçlarla başladığım yüksek lisans serüveninde sona geldik, kızımla beraber inşallah bu sene mezun olacağız."GELİŞTİRDİĞİ MOTORU ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNACAKHasan Özbek, yüksek lisansın tez aşamasında proje olarak, 1800'lü yıllarda İskoç rahip Robert Stirling tarafından imal edilen, daha sonra fosil yakıtlı motorların geliştirilmesiyle atıl duruma düşen motoru ele aldığını belirterek, "Bu motorda, güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmeyi hedefliyorum. Tasarımı bana ait, patentini alacağım. Motoru hem üniversite hem de okulumdaki öğrencilerimin kullanımına sunacağım. Pandemi döneminde işlerin ilerleyişi biraz aksadı ama son aşamasına geldik. Şu an test çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.'BABAMLA OKUMAK ÇOK GÜZEL'

Tuba Özbek İnce ise, "Yüksek lisans yapmak istiyordum fakat kendime hep bir destek, bir arkadaş ve bir dürtücü kuvvet arıyordum. Babama söyledim; 'Benimle birlikte gelir misin? Birlikte çalışabilir miyiz? Yol arkadaşı olur musun? 'diye. Birlikte bu serüvene başladık, derslerimizi verdik. Her ne kadar araya pandemi süreci girmiş olsa da başarıyla ilerledik. Ben ona, o bana tezlerimizde yardımcı oluyoruz. Bana katkısı çok büyük. Babamla okumak çok güzel. Herkes duyduğunda çok şaşırıyor. Hoşlarına da gidiyor. 'Bu yaşta baba- kız okula geliyorsunuz, keşke benim babam da gelse' diyenler, özenenler de çok var" dedi.


Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı
Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı

Yüksek Lisans, Yunusemre, Manisa, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en büyük süper yatlarından biri olan 'Dilbar', İstanbul Boğazı'nda görüldü 12:08 Dünyanın en büyük süper yatlarından biri olan 'Dilbar', İstanbul Boğazı'nda görüldü Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi 12:06 Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı 11:25 Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti 11:13 İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 11:05 İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi 10:45 Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker dünya evine girdi
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım 10:39 Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu 10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu

Son Dakika Haberleri
12:07 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi
12:05 Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
12:04 Filenin Sultanları gururlandırdı! Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti
11:25 Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
11:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
11:08 Sarı-Kırmızılılar yeni transferlere yer açabilmek için Omar'ın sözleşmesini askıya alıyor
11:00 İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı
10:50 ABD'li sporcu, cinsel taciz davası nedeniyle Olimpiyat Köyü'ne alınmadı
10:42 Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
10:26 Film gibi olay! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, Tokyo Olimpiyatları'nda buluştu
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kablo çalarken unuttuğu telefonunu hırsızlık yaptığı yere giderek geri istedi Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kablo çalarken unuttuğu telefonunu hırsızlık yaptığı yere giderek geri istedi         
12:11
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi         
12:07
Filenin Sultanları gururlandırdı! Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti Filenin Sultanları gururlandırdı! Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti         
12:05
Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek         
11:15
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi         
11:09
İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı         
11:01
Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin Aşı karşıtlarını ikna tavsiyesi Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin         
10:43
Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti Çağlayan Adliyesi önünde ilginç tartışma! Avukat, taksi nedeniyle tartıştığı hakimi tekmeyle darp etti         
10:30
Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek Gaziantepspor'un borcuna kefil olan teknik direktör Burak Şar, tekrar hapse girecek         
10:23
Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL         
10:20
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü         
19:12
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 12:18:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızını teşvik etmek ve öğrencilerine örnek olmak için yüksek lisans yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement