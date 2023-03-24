Kızını vurdurduğu sevgilisini, dini nikahlı eşi ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Kızını vurdurduğu sevgilisini, dini nikahlı eşi ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

24.03.2023 13:53

Kızını vurdurduğu sevgilisini, dini nikahlı eşi ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı Konya'da 2021 yılında azmettirerek kızını vurdurduğu 26 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 53 yaşındaki zanlı ve dini nikahlı eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı...

Kızını vurdurduğu sevgilisini, dini nikahlı eşi ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

KONYA - Konya'da 2021 yılında azmettirerek kızını vurdurduğu 26 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 53 yaşındaki zanlı ve dini nikahlı eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi sabaha karşı merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2021 tarihinde 14 yaşındaki M.E. isimli kızı tabancayla yaralayan, çeşitli suçlardan 15 adet kaydı bulunan 26 yaşındaki Ayşenur Böcü, kendisini azmettirdiği iddia edilen ve birlikte yaşadığı kızın öz babası M.E.'nin merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bulunan evinde Ali E. ve dini nikahlı eşi Elif E. tarafından tabanca ile vurulmuş olarak bulundu. Ali E. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, tabanca ile vurulmuş halde bulunan Ayşenur Böcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ev sahibi Ali E. ve Elif E. tutuklandı

Yapılan inceleme sonrası Böcü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, ev sahibi Ali E. ve evde bulunan dini nikahlı eşi Elif E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan Ali E.'nin, Ayşenur Böcü'nün kendisini vurduğunu, olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğunu ve kendisinin olayla ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ev sahibi Ali E. ve Elif E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kızını vurdurduğu sevgilisini, dini nikahlı eşi ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını vurdurduğu sevgilisini, dini nikahlı eşi ile öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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