Kızının evi küle dönen ve kedileri ölen annenin gözyaşları - Son Dakika

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında kızının evi küle dönen ve kedileri telef olan anne gözyaşlarına boğuldu. Aile devlet ve hayırseverlerden yardım beklerken, yangın sırasında evde olan küçük Furkan ise itfaiyeciler gelmeden önce su tabancasıyla yangına müdahale etmeye çalıştığını ve evde bulunan 30 lirasının yandığını söyledi.

Olay, 12 gün önce merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65060 Sokakta bulunan, eşinden boşanmış 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Alev Atıcı'nın (29) evinde meydana geldi. Öğle saatlerinde Alev Atıcı, Furkan (8) ve Berke (11) isimli 2 oğluyla evde otururken yatak odasındaki prizden yangın çıktı. Genç kadın yanık kokusunu alması üzerine kapısı kapalı olan odaya gitti ve kapıyı açtığında yangını fark etti. Bunun üzerine durumu itfaiyeye haber veren Alev Atıcı, ekipler gelene kadar da oğullarıyla birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı.

Küçük Furkan, 5 defa su tabancasına su doldurup yangına müdahale etmeye çalışırken yangın daha da büyüyerek yan taraftaki banyo ve mutfağa sıçradı. Eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evde bulunan 2 yaşındaki 'Paşa' isimli kedi ise ekipler tarafından kurtarıldı ancak 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 saat süren yangında başta yatak odası olmak üzere mutfak ve banyodaki bütün eşyalar yanarken, evdeki diğer eşyalar da kısmen zarar gördü. Yangın sonrası evlerinde kalamayan Alev Atıcı ve 2 çocuğu, şimdi annesi Semra Atıcı'nın yanında kalıyor.

"EV SAHİBİ 'EVİMİ YAPTIRIN' DİYOR"

Kızının bütün eşyalarının yandığını anlatan Semra Atıcı, "Yangın elektrik kontağından çıktı. Yatak odasından başlayarak mutfak ve banyo da yandı. Hiç sağlam bir şey kalmadı. Kedimiz vardı o da yandı ve 3 gün sonra öldü. Torunum su tabancasıyla müdahale etmiş ama elinden bir şey gelmemiş tabi. Kızımın bütün eşyası yeniydi. Her şeyi yandı. Devletten, hayırseverlerden destek bekliyorum. Ev sahibi de sürekli 'evimi yaptırın' diyor. Elektrik kontağından çıkan bir yangın, durumu yok kızımın neyle yaptıracak" diye konuştu.

Yangına su tabancasıyla müdahale etmeye çalışan ve kedisiyle yatak odasında bulunan 30 lira parası yanan Furkan Köskü ise yangını anlatarak, "Elektrik kontağından çıktı yangın. Ben söndürmeye çalıştım ama sonra itfaiye geldi yangını onlar söndürdü. Ben su tabancamla söndürmeye çalıştım yangını. Kedim Paşa da öldü. Kurtaramadım onu. Yatak odasında da 30 lira param vardı o da yandı" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici/İHA)