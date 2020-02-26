Kızının fotoğrafına yasak geldi
6 saat önce
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Bir sonraki duruşmada Ayşe'nin uzman eşliğinde ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme, ayrıca küçük kıza ait görsellerin Akkaya'nın sosyal medya hesabında kullanılmasının tedbiren durdurulmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:07
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