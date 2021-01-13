Kızının oyuncu olmasına izin verecek mi? Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar
13.01.2021 01:46
Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Altuğ, oyunculuk kariyeri, kızı Su'nun geleceği ve Covid-19 aşısı olup olmayacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Altuğ'un açıklamaları...
Bir soru üzerine kızı Su'nun oyunculuğu düşündüğünü ancak, ancak kendisi gibi alaylı değil, okullu olmasını istediğini ifade eden Pınar Altuğ, "Siz sette alaylı-okullu ayrımı yaşadınız mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"Su ile beraber bir reklam filminde oynadık o zaman 6 yaşındaydı. Küçücük yaşına rağmen çok profesyoneldi. Sette büyüdü set ortamını iyi biliyor. Gönlünde var ama bunu yapacaksa benim gibi alaylı değil de okullu olacak, o zaman da yoluna erken çizecek.& ;
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