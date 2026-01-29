KKM Bakiyesi Azaldı: 3,1 Milyar TL'ye Düşti - Son Dakika
Ekonomi

KKM Bakiyesi Azaldı: 3,1 Milyar TL'ye Düşti

29.01.2026 14:42
Kur Korumalı Mevduatlar 1,6 milyar TL azalarak 3,1 milyar TL'ye düştü, toplam mevduat yükseldi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 618 milyon lira azalarak 3 milyar 146 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 23 Ocak haftasında yaklaşık 131 milyar 154 milyon lira artarak 23 trilyon 74 milyar 773 milyon liradan 23 trilyon 205 milyar 927 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 438 milyar 675 milyon lira artarak 27 trilyon 904 milyar 105 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 946 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 28 milyar 285 milyon lira artarak 2 trilyon 945 milyar 636 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 687 milyar 704 milyon lirası konut, 49 milyar 135 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 208 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 12 milyar 759 milyon lira artarak 3 trilyon 514 milyar 693 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artarak 2 trilyon 747 milyar 871 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 35 milyar 98 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 712 milyar 773 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 ocak itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 305 milyon lira artışla 616 milyar 75 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 447 milyar 801 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 191 milyar 803 milyon lira artarak 5 trilyon 224 milyar 494 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 1 milyar 618 milyon lira azalarak 3 milyar 146 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Kaynak: AA

