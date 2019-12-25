KKTC Başbakanı Tatar: "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar ocakta Parti Meclisi'nde alınacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar: 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar ocakta Parti Meclisi'nde alınacak' - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar ocakta Parti Meclisi'nde alınacak"

6 saat önce

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, partisinin cumhurbaşkanı adayının parti teşkilatı tarafından belirleneceğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar, ocak ayının ilk haftasında Parti Meclisi'nde alınacak.

KKTC Başbakanı Tatar:

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, partisinin cumhurbaşkanı adayının parti teşkilatı tarafından belirleneceğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar, ocak ayının ilk haftasında Parti Meclisi'nde alınacak." dedi.

Başbakan Tatar, katıldığı bir televizyon programında, Nisan 2020'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecinin bir yarış olduğunu ve kararı toplumun vereceğini kaydeden Tatar, "Kendimde cumhurbaşkanlığı yapabilecek özellikleri görüyorum. Dünyanın her yerine gidip Kıbrıs meselesini anlatabiliyorum, ekonomik konularda görüşlerimi paylaşabiliyorum. Çalışma temposu, halkla ilişkiler ve meselenin anlatılması bakımından yapabileceklerim ortadadır." diye konuştu.

"Partimizin yetkili kurulları ne derse o olacak"

Tatar, parti teşkilatı ve yetkili kurullar ne derse onun olacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar, ocak ayının ilk haftasında Parti Meclisi'nde alınacak. Şu anda biz hükümetiz, bütçeyi yeni geçirdik. Partimizin yetkili kurulları ne derse o olacak. Bu iş bir görev meseledir. Bu da yapılacak, hayat devam edecek. Halk karar verecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar, kendisine bir görev verilmesi halinde buna uymak ve bu görevi başarmak durumunda olduğunu söyledi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri, Nisan 2020'de yapılacak.

CHP Parti Meclisi, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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