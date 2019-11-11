Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Prof. Dr. Soysal için taziye mesajı
Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Prof. Dr. Soysal için taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Prof. Dr. Soysal için taziye mesajı

7 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Prof. Dr. Soysal için taziye mesajı, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için yayınladığı taziye mesajında, "Uzun yıllar, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs konusunda danışmanlık görevini yürütmüş, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Kurucu Meclis'te Anayasa Komitesi'nde yer alarak 1961 Anayasası'nın hazırlanmasında etkin rol almış, TC Dışişleri Bakanlığı dahil birçok siyasi görevde bulunmuş Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Yaşama gözlerini yuman Mümtaz Soysal'a rahmet, geride bıraktıklarına, sevenlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı diliyorum" dedi. - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Mümtaz Soysal, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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