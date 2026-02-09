KKTC Cumhurbaşkanı Guterres ile Görüşecek

Haber: Berkay BULGAN

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Sürecin bu kez başarıyla sonuçlanabilmesi için gereken metodolojiye dair görüşlerimizi paylaşacağız" dedi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan BM kaynakları, toplantıyı "KKTC'nin taleplerini ve pozisyonunu anlamak adına önemli" olarak nitelendirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmek üzere ABD'nin New York kentine gidiyor. Erhürman, 11 Şubat Çarşamba günü Guterres ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin, "Kıbrıs sorunu çerçevesindeki gelişmeleri Guterres ile yüz yüze ele almak açısından önem taşıdığını" vurgulayan Erhürman, şunları kaydetti:

"Sayın Guterres ile halkımızın çözüm iradesini, bir çözüm ikliminin oluşması için yapılması gerekenlere ilişkin düşüncelerimizi ve sürecin bu kez başarıyla sonuçlanabilmesi için belirlenmesi gereken metodolojiye dair görüşlerimizi paylaşacağız. Medya üzerinden manipülatif girişimlerle ve suçlama oyunlarıyla değil, halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde, diplomasi ve diyalogla, sabır, soğukkanlılık, kararlılık ve ciddiyetle ilerleyeceğiz."

BM kaynakları: "Kıbrıs'ın pozisyonunu anlamak adına değerli bir görüşme"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan BM kaynakları da görüşmenin önemine dikkati çekti. Toplantının olumlu bir atmosferde ve verimli geçmesini umduklarını belirten kaynaklar, "Görüşme bizim için oldukça önemli. Kıbrıs'ın pozisyonunu anlamak, düşüncelerini öğrenmek ve taleplerini dinlemek açısından bu görüşmeyi son derece değerli görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "görüşme talebinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan geldiğini, talebin BM tarafından çok kısa süre içerisinde kabul edildiğini ve buna istinaden 11 Şubat Çarşamba günü görüşüleceğini" aktardı.