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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı - TAMAMI FTP'DE

24.12.2021 10:54

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları' anma töreninde Gazi Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları' anma töreninde Gazi Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi.

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 'Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları' anma töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesinin düzenlediği 'Kanlı Noel' saldırısında şehit edilen Murat, Hakan ve Kutsi'nin ağabeyi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve davetliler katıldı. Programda, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tarih ve edebiyat alanında Fahri Doktora unvanı sunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine verilen Fahri Doktora unvanı nedeniyle teşekkür ederek, "Duygusal konuşmalar yapıldı. Benim de çocukluğumdan bu yana hep bir mücadele, 'Kıbrıs'ta ne gibi süreçler yaşanacak, varlığımızı sürdürecek miyiz, ne zaman saldıracaklar, ne zaman daha da katliamlar yapacaklar?' bütün bu endişeleri yaşayan bir çocuk olarak elbette daha sonra karakterime bunların yansıması olmuştur. Mustafa İlhan dostumun da söylediği gibi çocukluğumdan beri Mürüvvet Hanım, Murat, Hakan ve Kutsi'nin acısını yaşıyorum. Kıbrıs hepimizin milli davasıdır. Atatürkümüzün kurduğu Gazi Üniversitesi'nde böyle bir konuşmayı yapabilmek herkese nasip olmaz. Uluslararası baskılar devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) tarafsızlığını kaybetmiştir. Bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmamıştır. Türkiye'ye verilen sözler de tutulmamıştır. Türkiye bütün iyi niyetine rağmen AB'nin dışında kalmış. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni AB'ye alıyorlar. İşinize geldiğinde 'hukukun üstünlüğü' dersiniz" dedi.

'KIBRIS ÇOK ACILAR ÇEKTİ'

Tatar, büyük bir mücadele verildiğini belirterek, "Bir taviz verdiğinizde her şey elinizden gider. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele vermiştir. Bu mücadelenin sonunda Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti vardır. Türkiyemizin güney sahillerinin, Mavi Vatan'ın, KKTC'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin güvenliği için KKTC'nin daha da güçlenmesi önemlidir. Kıbrıs elbette çok acılar çekti ama ne mutlu bize KKTC ile yolumuza devam ediyoruz, bunun kıymetini bilelim" diye konuştu.

KARDEŞLERİNİN KATLEDİLİŞİNİ ANLATIRKEN DUYGULU ANLAR YAŞADI

Prof. Dr. İlhan, kardeşlerinin şehit edilişini anlatırken duygulu anlar yaşadı. İlhan, "Kıbrıs'ta babam çatışmalar başladığında, yaralanan Türk askerlerine sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. 21- 23 Aralık akşamı olan olaylarda Rumlar, Kanlıdere denen yolu geçiyorlar. Orada Türk subayının yaşadığını gösteriyorlar. EOKA katilleri ile birlikte ilk girdikleri ev bizim evimiz. Eve girdikten sonra her yeri acımasızca tarayarak içeriye geçiyorlar. Mürüvvet anne, Murat, Hakan ve Kutsi, banyoya gizleniyor ve acımasızca kurşunların hedefi oluyor. Olaydan birkaç gün sonra babamın haberi oluyor. Babam orasının sivil bölge olduğunu, çatışma olmayacağını düşünüyor. Büyükelçimiz, 'binbaşı hepsi şehit oldu' diyor. Babamın tek söylediği cümle var; 'Vatan sağ olsun.' Evimiz, Barbarlık Müzesi haline getirildi. 3 şehidin babası, aslında tüm yetimlerin babası haline geliyor. Emekli olduktan sonra tüm vaktini çocuklar ve torunları ile geçirdi" ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı - TAMAMI FTP'DE
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı - TAMAMI FTP'DE
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı - TAMAMI FTP'DE

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cumhurbaşkanı, Doktora, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika
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