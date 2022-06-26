KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

26.06.2022 13:25
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Anadolu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 2020, 2021 ve 2022 öğretim yılı mezunlarını, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı törenle uğurladı.

Anadolu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 2020, 2021 ve 2022 öğretim yılı mezunlarını, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı törenle uğurladı.

Anadolu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Lefkoşa'da düzenlenen mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesinin mezuniyet törenine ilk kez katıldığını belirterek mezun öğrencileri kutladı.

40. yılını tamamlayan ve on binden fazla mezun veren Anadolu Üniversitesinin KKTC yükseköğretim tarihinde büyük bir iz bıraktığının altını çizen Tatar, "Sürekli eğitim, sürekli gelişim ve sürekli bilimi takip etmek, buna göre gelişebilmek Anadolu Üniversitesinin KKTC'ye sunduğu bir fırsattır. Pandemi nedeniyle bugün üç yılın mezunları bulunmakta, eminim ki önümüzdeki yıllarda aynı ilgi ve yoğunlukla bu mezuniyet törenleri devam edecek. Açık öğretim sisteminin sunduğu nitelikli eğitim, mezunlarımızın hayatlarına olduğu gibi ülkesine milletine de katkı sağlıyor. Anadolu Üniversitesinin 39 ülkede sunduğu eğitim olanakları KKTC için de gurur verici." ifadelerini kullandı.

"KKTC'de on bine yakın öğrencimiz yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmıştır"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, her yaştan bireye zaman ve mekan sınırı olmadan nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunmak misyonuyla kurulan açık öğretim sisteminin, milyonlarca öğrencisi ve mezunu ile bu yıl 40. yaşını kutladığını ifade etti.

Erdal, "Açıköğretim sistemimiz 1982 yılından beri KKTC'de açık ve uzaktan öğretim alanındaki nitelikli yükseköğretim hizmetlerini devam ettirmektedir. Ne mutlu ki bugüne kadar KKTC'de on bine yakın öğrencimiz çağdaş eğitim teknolojileri ile sunduğumuz yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, derece ile mezun olan Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine belgelerini takdim etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika

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